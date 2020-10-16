Экс-тренер "Днепра-1" Михайленко до сих пор не возглавил новый клуб: причина
Украинский тренер Дмитрий Михайленко до сих пор не приступил к работе в кипрском клубе "Пафос". Хотя 30-го сентября появилась информация о приходе Михайленко в "Пафос", на официальном сайте клуба об этом информации до сих пор нет.
О ситуации с приходом на тренерский мостик "Пафоса" рассказал сам Дмитрий Михайленко. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
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Михайленко на карантине
Экс-тренер "Днепра-1" рассказал, что из-за пандемии коронавируса сложно попасть на Кипр. Михайленко находится на карантине в Латвии.
Поэтому я в Риге – на 2-недельном карантине. Живу на бывшей базе "Сконто", смотрю футбол, в том числе записи игр и тренировок "Пафоса". Первую тренировку в новом клубе должен провести уже на следующей неделе,
– рассказал Михайленко.
Михайленко также рассказал, что после работы в "Днепре-1" хотел отдохнуть и впоследствии возглавить перспективный клуб.
"Хотелось попасть в проект с перспективой роста – как в "Днепре-1", а не бросаться на первое же предложение. Но буквально на следующий день после матча с "Мариуполем" и моей отставки, со мной связались руководители "Пафоса".
Владельцы клуба довольно давно следили за моей работой, а несколько лет назад даже приглашали возглавить "Ригу" – еще до того, как там появился Скрипник. Но я должен был выполнить свои обязательства по Андрею Русолу и "Днепру-1", – рассказал тренер.
Карьера Михайленко в "Днепр-1"
Дмитрий Михайленко работал главным тренером "Днепра-1" с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.
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