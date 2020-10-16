Украинский тренер Дмитрий Михайленко до сих пор не приступил к работе в кипрском клубе "Пафос". Хотя 30-го сентября появилась информация о приходе Михайленко в "Пафос", на официальном сайте клуба об этом информации до сих пор нет.

О ситуации с приходом на тренерский мостик "Пафоса" рассказал сам Дмитрий Михайленко. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

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Михайленко на карантине

Экс-тренер "Днепра-1" рассказал, что из-за пандемии коронавируса сложно попасть на Кипр. Михайленко находится на карантине в Латвии.

Поэтому я в Риге – на 2-недельном карантине. Живу на бывшей базе "Сконто", смотрю футбол, в том числе записи игр и тренировок "Пафоса". Первую тренировку в новом клубе должен провести уже на следующей неделе,

– рассказал Михайленко.

Михайленко также рассказал, что после работы в "Днепре-1" хотел отдохнуть и впоследствии возглавить перспективный клуб.

"Хотелось попасть в проект с перспективой роста – как в "Днепре-1", а не бросаться на первое же предложение. Но буквально на следующий день после матча с "Мариуполем" и моей отставки, со мной связались руководители "Пафоса".

Владельцы клуба довольно давно следили за моей работой, а несколько лет назад даже приглашали возглавить "Ригу" – еще до того, как там появился Скрипник. Но я должен был выполнить свои обязательства по Андрею Русолу и "Днепру-1", – рассказал тренер.

Карьера Михайленко в "Днепр-1"

Дмитрий Михайленко работал главным тренером "Днепра-1" с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.