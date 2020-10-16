Український тренер Дмитро Михайленко досі не приступив до роботи у кіпрському клубі "Пафос". Хоча 30-го вересня з'явилася інформація про прихід Михайленка у "Пафос", на офіційному сайті клубу про це інформації досі немає.

Про ситуацію з приходом на тренерський місток "Пафоса" розповів сам Дмитро Михайленко. Про це повідомляє "ТаТоТаке".

До речі: Йовічевіч офіційно очолив "Дніпро-1"

Михайленко на карантині

Екстренер "Дніпра-1" розповів, що через пандемію коронавірусу складно потрапити на Кіпр. Михайленко перебуває на карантині у Латвії.

Тому я в Ризі – на 2-тижневому карантині. Живу на колишній базі "Сконто", дивлюся футбол, в тому числі записи ігор і тренувань "Пафосу". Перше тренування в новому клубі повинен провести вже наступного тижня,

– розповів Михайленко.

Михайленко також розповів, що після роботи в "Дніпрі-1" хотів відпочити та згодом очолити перспективний клуб.

"Хотілося потрапити в проєкт з перспективою росту – як в "Дніпрі-1", а не кидатися на першу ж пропозицію. Але буквально наступного дня після матчу з "Маріуполем" і моєї відставки, зі мною зв'язалися керівники "Пафосу".

Власники клубу досить давно стежили за моєю роботою, а кілька років тому навіть запрошували очолити "Ригу" – ще до того, як там з'явився Скрипник. Але я повинен був виконати свої зобов'язання щодо Андрія Русола та "Дніпра-1", – розповів тренер.

Кар'єра Михайленка у "Дніпро-1"

Дмитро Михайленко працював головним тренером "Дніпра-1" з моменту заснування клубу, пройшов з командою Другу і Першу ліги, а також дебютував в минулому сезоні в УПЛ.