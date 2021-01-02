Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич, работающий сейчас в Роторе, обратился к болельщикам бело-синих во время товарищеского матча легенд клуба и украинского футбола против юношеской команды Диназа.

Слова экс-тренера киевского клуба цитирует Sport Arena TV.

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В первую очередь пожелания болельщикам Динамо – поддерживать свою команду. Прощаемся с 2020 годом, тяжелым. Но самое главное, что Динамо на первом месте, вернулось в Лигу чемпионов. Значит – на правильном пути,

– сказал он.

"Верить в свою команду с первой и до последней минуты. Будьте здоровы, счастливы, получайте удовольствие от футбола и болейте за Динамо Киев", – сказал Хацкевич.

Карьера Хацкевича в Динамо

Хацкевич возглавлял Динамо с 2017-го по 2019 год. Летом позапрошлого года тренер был уволен со своего поста после того, как киевляне проиграли Брюгге (0:1, 3:3) в квалификации Лиги чемпионов.

В декабре 2019 года Хацкевич был назначен главным тренером российского Ротора. Под его руководством команда вышла в РПЛ.