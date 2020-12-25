Главный тренер Ротора и бывший наставник киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, как Андрей Ярмоленко покидал дортмундскую Боруссию.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" он рассказал, что в ней нашему соотечественнику сообщили о том, что ему нужно искать новую команду, так как главный тренер на него не рассчитывает.

Несмотря на такой стиль общения, Андрею сразу предложили варианты в других клубах.

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Андрей Ярмоленко играл за дортмундскую Боруссию, однажды получил смс от кого-то из руководителей клуба: "Тренер на тебя не рассчитывает. Можешь искать новую команду".

"Он профи. Знает, что в Европе с тобой никто не будет церемониться. Объяснять, что, как и почему. Там выживает сильнейший. А если ты проиграешь конкуренцию, готовься к смене клуба. При этом в Дортмунде Андрею сразу предложили несколько вариантов трудоустройства" , – подилился информацией Хацкевич.

Карьера Ярмоленко в Боруссии Дортмунд