Можешь искать новую команду: Хацкевич рассказал, почему Ярмоленко выгнали из Боруссии Д
Главный тренер Ротора и бывший наставник киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, как Андрей Ярмоленко покидал дортмундскую Боруссию.
В интервью изданию "Спорт-Экспресс" он рассказал, что в ней нашему соотечественнику сообщили о том, что ему нужно искать новую команду, так как главный тренер на него не рассчитывает.
Несмотря на такой стиль общения, Андрею сразу предложили варианты в других клубах.
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Андрей Ярмоленко играл за дортмундскую Боруссию, однажды получил смс от кого-то из руководителей клуба: "Тренер на тебя не рассчитывает. Можешь искать новую команду".
"Он профи. Знает, что в Европе с тобой никто не будет церемониться. Объяснять, что, как и почему. Там выживает сильнейший. А если ты проиграешь конкуренцию, готовься к смене клуба. При этом в Дортмунде Андрею сразу предложили несколько вариантов трудоустройства" , – подилился информацией Хацкевич.
Карьера Ярмоленко в Боруссии Дортмунд
- Андрей Ярмоленко выступал в "Боруссии" в 2017-2018 годах, а сейчас играет за английский "Вест Хэм".
- За "шмелей" он принял участие в 26 матчах команды во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.
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