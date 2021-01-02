Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич, який працює зараз в Роторі, звернувся до вболівальників біло-синіх під час товариського матчу легенд клубу та українського футболу проти юнацької команди Діназа.

Слова екстренера київського клубу цитує Sport Arena TV.

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В першу чергу побажання вболівальникам Динамо – підтримувати свою команду. Прощаємося з 2020 роком, важким. Але найголовніше, що Динамо на першому місці, повернулося в Лігу чемпіонів. Значить – на правильному шляху,

– сказав він.

"Вірити в свою команду з першої і до останньої хвилини. Будьте здорові, щасливі, отримуйте задоволення від футболу і вболівайте за Динамо Київ", – сказав Хацкевич.

Кар'єра Хацкевича в Динамо

Хацкевич очолював Динамо з 2017-го по 2019 рік. Влітку позаминулого року тренер був звільнений зі своєї посади після того, як кияни програли Брюгге (0:1, 3:3) в кваліфікації Ліги чемпіонів.

У грудні 2019 року Хацкевич був призначений головним тренером російського Ротора. Під його керівництвом команда вийшла в РПЛ.