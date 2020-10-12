Экс-тренер "Барселоны" мог возглавить "Шахтер"
Бывший тренер "Барселоны" Кике Сетьен мог стать тренером "Шахтера". Донецкий клуб рассматривал кандидатуру Сетьена, который мог заменить на тренерском мостике "горняков" португальца Паулу Фонсеку. В итоге "Шахтер" выбрал Луиша Каштру.
Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту в интервью ютуб-каналу "Бомбардир", рассказал, почему клуб предпочел Каштру по сравнению со Сетьеном.
Это интересно: Этого не хотел Ахметов: Луческу едва не подписал Буффона в "Шахтер"
Язык – очень важный критерий для нас
Жозе Боту, комментируя возможное приглашение Сетьена, заявил, что для "Шахтера" важно, чтобы тренер знал португальский язык.
Вероятно, Сетьен говорит только по-испански, поэтому по этому критерию он не подходил "Шахтеру".
"Сетьен был в списке кандидатов, когда мы выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас является язык. В "Шахтере" очень много бразильских игроков.
Когда тренер не говорит на русском, не говорит на английском, нам приходится задействовать несколько переводчиков. Получается, что оригинальная мысль только на 50-60% доходит до футболистов в процессе перевода. Поэтому язык был одним из важнейших факторов, ключевых критериев", – рассказал Боту.
Что известно о Сетьене?62-летний футбольный тренер, который работал в основном в Испании. Сетьен заслужил авторитет в Испании после работы в "Бетисе". Зимой 2020 года возглавил "Барселону", с которой проиграл во всех турнирах. В итоге "Барселона" уволила Сетьена.
-
Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша2 октября , 15:30
-
"Динамо" начало продажу билетов на матч Лиги чемпионов против "Ювентуса": цена и где купить9 октября , 10:46
-
Кадровая катастрофа сборной Украины, трагедия на харьковском марафоне: новости спорта 5 октября6 октября , 07:21