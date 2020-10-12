Бывший тренер "Барселоны" Кике Сетьен мог стать тренером "Шахтера". Донецкий клуб рассматривал кандидатуру Сетьена, который мог заменить на тренерском мостике "горняков" португальца Паулу Фонсеку. В итоге "Шахтер" выбрал Луиша Каштру.

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту в интервью ютуб-каналу "Бомбардир", рассказал, почему клуб предпочел Каштру по сравнению со Сетьеном.

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Язык – очень важный критерий для нас

Жозе Боту, комментируя возможное приглашение Сетьена, заявил, что для "Шахтера" важно, чтобы тренер знал португальский язык.

Вероятно, Сетьен говорит только по-испански, поэтому по этому критерию он не подходил "Шахтеру".

"Сетьен был в списке кандидатов, когда мы выбрали Луиша Каштру. Очень важным критерием для нас является язык. В "Шахтере" очень много бразильских игроков.

Когда тренер не говорит на русском, не говорит на английском, нам приходится задействовать несколько переводчиков. Получается, что оригинальная мысль только на 50-60% доходит до футболистов в процессе перевода. Поэтому язык был одним из важнейших факторов, ключевых критериев", – рассказал Боту.