Колишній тренер "Барселони" Кіке Сетьєн міг стати тренером "Шахтаря". Донецький клуб розглядав кандидатуру Сетьєна, який міг замінити на тренерському містку "гірників" португальця Паулу Фонсеку. У підсумку "Шахтар" вибрав Луїша Каштру.

Директор департаменту селекції "Шахтаря" Жозе Боту в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир", розповів, чому клуб надав перевагу Каштру у порівнянні із Сетьєном.

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Мова – дуже важливий критерій для нас

Жозе Боту, коментуючи можливе запрошення Сетьєна, заявив, що для "Шахтаря" важливо, щоб тренер знав португальську мову.

Ймовірно, Сетьєн розмовляє тільки іспанською, тому за цим критерієм він не підходив "Шахтарю".

"Сетьен був у списку кандидатів, коли ми вибрали Луїша Каштру. Дуже важливим критерієм для нас є мова. У "Шахтарі" дуже багато бразильських гравців.

Коли тренер не розмовляє російською, не говорить англійською, нам доводиться задіяти кілька перекладачів. Виходить, що оригінальна думка тільки на 50-60% доходить до футболістів в процесі перекладу. Тому мова була одним з найважливіших факторів, ключових критеріїв", – розповів Боту.