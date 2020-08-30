Экс-соперник Усика одолел 150-килограммового любителя немецкого пива и колбасок: видео
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Марко Хук (42-5-1, 28 КО) в рамках супертяжелого дивизиона победил Денниса Левандовски (13-5, 6 КО).
Хук одержал победу в бою. Экс-соперник Усика победил со счетом 100:90 на записках всех трех судей, пишет 24 канал.
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Левандовски оказался тяжелее Хука более чем на 50 кг, его вес составлял 150 кг. Однако это не смущало Марко, он работал первым номером. Его соперник часто прятался за блоком и ничего не демонстрировал в атаке.
Это был первый поединок 35-летнего Хука с 17 мая 2019 года. Тогда он нокаутировал Ника Гуиваса, но позже бой был признан отмененным, так как Марко продолжал наносить удары после отмашки рефери.