Колишній чемпіон світу у важкій вазі Марко Хук (42-5-1, 28 КО) в рамках суперважкого дивізіону переміг Денніса Левандовскі (13-5, 6 КО).

Хук здобув перемогу в бою. Екссуперник Усика переміг з рахунком 100:90 на записках усіх трьох суддів, пише 24 канал.

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Левандовскі виявився важчим за Хука більш ніж на 50 кг, його вага становила 150 кг. Проте це не бентежило Марко, він працював першим номером. Його суперник часто ховався за блоком і нічого не демонстрував в атаці.

Це був перший поєдинок 35-річного Хука з 17 травня 2019 року. Тоді він нокаутував Ніка Гуіваса, але пізніше бій був визнаний скасованим, так як Марко продовжував наносити удари після відмашки рефері.