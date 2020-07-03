Пуерториканський екс-чемпіон світу Хосе Педрасп (27-3, 13 KO) переміг Міккеля Леспьєра (22-2-1, 10 KO) в 10-раундовому бою в рамках напівсередньої ваги.

Поєдинок був головною подією на вечорі боксу в "бульбашці", організованому Top Rank. Про це повідомляє Boxing Scene.

Дивіться також: Суперник Ломаченка розповів, чи буде проводити бої перед поєдинком з українцем

Педраса в домінуючій манері провів весь поєдинок, двічі відправляючи суперника в нокдаун. В результаті боксери пройшли всю дистанцію. За підсумками 10-ти раундів Педраса здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (100:88, 99:89, 99:89).

Цей бій спочатку був запланований на 18 червня, але через позитивний тест на коронавірус після зважування одного з секундантів Лепьєра, поєдинок був відкладений.

Педраса – Лепьєр: відео бою

Ломаченко – Педраса: коротко

У грудні 2018 року екс-чемпіон світу в двох дивізіонах Хосе Педраса поступився титулом WBO в легкій вазі українцеві Василю Ломаченку.

Що здивувало багатьох, переможець був визначений лише за суддівськими записками. Педраса в тому бою виглядав гідно і залишив хороше враження. Багато експертів висловилися, що для Ломаченка це був один з найскладніших боїв в професійній кар'єрі, а може, і найбільш конкурентний поєдинок у легкому дивізіоні.

З тих пір 31-річний Педраса провів два бої. У травні 2019 року достроково переміг мексиканця Антоніо Лосаду в 9-му раунді і завоював вакантний пояс WBO Latino. А у вересні поступився в бою за вакантний пояс чемпіона США WBC Хосе Сепеді. Всі троє суддів дали рахунок 93–97 в 10-раундовому поєдинку.