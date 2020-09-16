Экс-игрок сборной Украины покинул испанский чемпионат
Украинский полузащитник Сергей Мякушко покинул испанский "Алькоркон". Игрок находится в поисках нового клуба.
О выходе из команды сообщил журналист Андрей Малиновский в программе "Футбольный формат".
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Ушел из испанского клуба Мякушко еще раньше, а именно 4 сентября. Уменьшение заработной платы стало основной причиной такого решения полузащитника.
Сергей Мякушко выступал за "Алькоркон" с 2019 года. Сам клуб играет в испанской Сегунде. В сезоне 2019/20 провел лишь 17 матчей, но не отметился результативными действиями.
Что известно о Сергее Мякушко
- Полузащитник является воспитанником киевского "Динамо". В 14 лет парня заметил другой киевский клуб – "Оболонь", где в 2011 году он дебютировал в УПЛ.
- В феврале 2013 года подписал полноценный контракт с "Динамо". Выступал в юношеском и молодежном составах киевлян. Затем был переведен в "Динамо-2". В августе того же года был отправлен в аренду в "Говерлу".
- В январе 2017 года Сергей не поехал со столичным клубом на сборы в Испанию. А через несколько дней было объявлено, что Мякушко переходит в полтавскую "Ворсклу" на правах аренды. До конца сезона полузащитник, который отмечается прекрасным исполнением штрафных ударов, сыграл в 14 матчах и забил 1 гол, после чего вернулся в "Динамо". В конце августа 2017 года получил статус свободного агента.
- В сентябре 2017 года стал игроком львовских "Карпат", где был одним из лидеров команды, но из-за финансовых трудностей в клубе впоследствии покинул команду.
- В начале июля 2019 года появилась официальная информация, что Мякушко перешел в испанский "Алькоркон". Украинец подписал контракт с клубом по схеме 1 + 3.
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