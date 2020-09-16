Украинский полузащитник Сергей Мякушко покинул испанский "Алькоркон". Игрок находится в поисках нового клуба.

О выходе из команды сообщил журналист Андрей Малиновский в программе "Футбольный формат".

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Ушел из испанского клуба Мякушко еще раньше, а именно 4 сентября. Уменьшение заработной платы стало основной причиной такого решения полузащитника.

Сергей Мякушко выступал за "Алькоркон" с 2019 года. Сам клуб играет в испанской Сегунде. В сезоне 2019/20 провел лишь 17 матчей, но не отметился результативными действиями.

Что известно о Сергее Мякушко