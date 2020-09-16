Український півзахисник Сергій Мякушко покинув іспанський "Алькоркон". Гравець перебуває у пошуках нового клубу.

Про вихід з команди повідомив журналіст Андрій Малиновський у програмі "Футбольний формат".

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Пішов з іспанського клубу Мякушко ще раніше, а саме 4 вересня. Зменшення заробітної плати стало основною причиною такого рішення півзахисника.

Сергій Мякушко виступав за "Алькоркон" із 2019 року. Сам клуб грає у іспанській Сегунді. У сезоні 2019/20 провів лише 17 матчів та не відзначився результативними діями.

Що відомо про Сергія Мякушка