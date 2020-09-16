Ексгравець збірної України покинув іспанський чемпіонат
Український півзахисник Сергій Мякушко покинув іспанський "Алькоркон". Гравець перебуває у пошуках нового клубу.
Про вихід з команди повідомив журналіст Андрій Малиновський у програмі "Футбольний формат".
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Пішов з іспанського клубу Мякушко ще раніше, а саме 4 вересня. Зменшення заробітної плати стало основною причиною такого рішення півзахисника.
Сергій Мякушко виступав за "Алькоркон" із 2019 року. Сам клуб грає у іспанській Сегунді. У сезоні 2019/20 провів лише 17 матчів та не відзначився результативними діями.
Що відомо про Сергія Мякушка
- Півзахисник є вихованцем київського "Динамо". У 14 років хлопця помітив інший київський клуб – "Оболонь", де у 2011 році він дебютував в УПЛ.
- У лютому 2013 року підписав повноцінний контракт із "Динамо". Виступав у юнацькому та молодіжному складах киян. Потім був переведений у "Динамо-2". У серпні того ж року був відправлений в оренду у "Говерлу".
- У січні 2017 року Сергій не поїхав зі столичним клубом на збори в Іспанію. А через декілька днів було оголошено, що Мякушко переходить до полтавської "Ворскли" на правах оренди. До кінця сезону півзахисник, який відзначається чудовим виконанням штрафних ударів, зіграв у 14 матчах і забив 1 гол, після чого повернувся в "Динамо". Наприкінці серпня 2017 року отримав статус вільного агента.
- У вересні 2017 року став гравцем львівських "Карпат", де був одним із лідерів команди, але через фінансові труднощі у клубі згодом покинув команду.
- На початку липня 2019 року з'явилась офіційна інформація, що Мякушко перейшов до іспанського "Алькоркона". Українець підписав контракт з клубом за схемою 1+3.
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