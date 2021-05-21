Одна из конкуренток Свитолиной не выступит во Франции

Победительница Открытого чемпионата Франции в 2018 году не сможет побороться за еще одну победу на турнире. Третья ракетка мира отказалась от выступления из-за травмы икроножной мышцы левой ноги.

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Повреждение Симона Халеп получила на турнире в Риме. Она снялась с матча второго круга против немки Анжелик Кербер при счете 6:1, 3:3 в свою пользу. Она не смогла защитить свой титул чемпионки соревнований в столице Италии.

Симона Халеп получила травму: видео

К скамейке она дошла только с помощью физиотерапевта, покинуть корт Симона самостоятельно также не смогла.

Халеп досрочно покинула корт: видео

Румынская теннисистка надеялась, что травма не будет серьезной и успеет восстановиться к старту престижного турнира. Однако врачи заверили Халеп, что времени на восстановление ей не хватит. Хотя Симона не должна только разочаровываться. После матча у нее было подозрение на перелом. К счастью, такой диагноз не подтвердился.

Пока неизвестно, успеет ли теннисистка залечить травму к началу травяного сезона, который стартует 6 июня в Ноттингеме (Великобритания).