Одна з конкуренток Світоліної не виступить у Франції

Переможниця Відкритого чемпіонату Франції у 2018 році не зможе поборотись за ще одну звитягу на турнірі. Третя ракетка світу відмовилась від виступу через травму литкового м'яза лівої ноги.

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Пошкодження Сімона Халеп отримала на турнірі у Римі. Вона знялася з матчу другого кола проти німкені Анжелік Кербер за рахунку 6:1, 3:3 на свою користь. Вона не змогла захистити свій титул чемпіонки змагань у столиці Італії.

Сімона Халеп отримала травму: відео

До лавки вона дійшла лише за допомогою фізіотерапевта, покинути корт Сімона самостійно також не змогла.

Халеп достроково покинула корт: відео

Румунська тенісистка сподівалась, що травма не буде серйозною та встигне відновитись до старту престижного турніру. Однак лікарі запевнили Халеп, що часу на відновлення їй не вистачить. Хоча Сімона не повинна тільки розчаровуватись. Після матчі у неї була підозра на перелом. На щастя, такий діагноз не підтвердився.

Наразі невідомо, чи встигне тенісистка залікувати травму до початку трав'яного сезону, який стартує 6 червня у Ноттінгемі (Велика Британія).