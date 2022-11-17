Бывшая первая ракетка мира из Японии была послом криптобиржи FTX. До перерыва в теннисной карьере Наоми Осака успешно выступала в туре в игровой форме, на которой был нанесен логотип спонсора.

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Японская теннисистка попала под следствие

Японка получала часть компенсации от компании как раз в виде криптовалюты. Сотрудничество было замечательным до момента, пока компания 11 ноября не объявила о банкротстве. Не спасло компанию даже то, что были люди, желавшие выкупить ее актив.

Биржа работала с помощью мошеннических финансовых схем, приведших компанию к краху. Пользователи, которые хотели вывести свои средства, не смогли этого сделать. Биржа запретила проводить подобные процедуры на время.

Впоследствии стало известно, что с обанкротившейся криптобиржи исчез по меньшей мере 1 миллиард долларов клиентских средств.

Однако виновной во всем почему-то стала Наоми Осаку и другие обвинившиеся в соучастии участники.

Обманутые участники, обманутые на 11 миллиардов долларов, требуют справедливости и прозрачного расследования по этому делу с махинациями.