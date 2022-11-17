Бывшая первая ракетка мира из Японии была послом криптобиржи FTX. До перерыва в теннисной карьере Наоми Осака успешно выступала в туре в игровой форме, на которой был нанесен логотип спонсора.
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Японская теннисистка попала под следствие
Японка получала часть компенсации от компании как раз в виде криптовалюты. Сотрудничество было замечательным до момента, пока компания 11 ноября не объявила о банкротстве. Не спасло компанию даже то, что были люди, желавшие выкупить ее актив.
Биржа работала с помощью мошеннических финансовых схем, приведших компанию к краху. Пользователи, которые хотели вывести свои средства, не смогли этого сделать. Биржа запретила проводить подобные процедуры на время.
Впоследствии стало известно, что с обанкротившейся криптобиржи исчез по меньшей мере 1 миллиард долларов клиентских средств.
Однако виновной во всем почему-то стала Наоми Осаку и другие обвинившиеся в соучастии участники.
Обманутые участники, обманутые на 11 миллиардов долларов, требуют справедливости и прозрачного расследования по этому делу с махинациями.
- Напомним, что теннисистка Осака решила взять паузу в карьере после US Open. Произошло это после того, как японка проиграла на тот момент 43 ракетке мира из Канады Лейли Фернандес. Наоми аргументировала все тем, что ей нужно восстановиться как физически, так и ментально. Вроде бы теннисистка больше не чувствует себя счастливой даже после победных матчей.
- До перерыва Осака не выиграла ни одного трофея, но заработала более 1,1 миллиона долларов. Наоми победила в 14 матчах и потерпела 9 поражений.