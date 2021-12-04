Экс-партнер Месси назвав причину, почему аргентинцу не получается показать лучшую игра в ПСЖ

Форвард мадридского Атлетико Луис Суарес поделился своими мыслями относительно игры Лионеля Месси. Футболисты являются бывшими партнерами, они отыграли 6 сезонов в Барселоне.

Месси не подходит климат во Франции

Нападающий Атлетико отметил, что аргентинцу не нравится жизнь во Франции. В частности его не устраивают погодные условия.

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"Мы общаемся практически каждый день, но всегда стараемся обходить все разговоры об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как надо действовать в такие моменты. Мы говорим о матчах, о наших семьях", – сказал Суарес.

По его словам, Месси не может привыкнуть к зиме в Париже.

Месси сказал мне, что очень страдает, играя в таком холоде и со снегом. К тому, что там холодно, надо привыкнуть. Это абсолютно точно,

– сказал бывший партнер аргентинца.