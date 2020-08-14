Бывший наставник молодежной сборной Украины Александр Головко возглавит перволиговый "Кремень". Специалист планирует пригласить в клуб опытных футболистов.

О своем решении специалист рассказал в эфире Футбол NEWS.

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Кардинальные изменения в "Кремене"

Александр Головко стал главным тренером кременчугского клуба 13 августа. На какой срок подписано соглашение с экс-главой молодежной сборной Украины, пока неизвестно.

Подчеркнем, что таким решением могло стать то, что в составе клуба играет сын 48-летнего Александра Головко Александр-младший.

48-летний Головко вернется к тренерской работе после двухлетнего перерыва. До этого тренер был экспертом на телеканале "Футбол".

Первая игра для наставника во главе клуба ожидает уже 25-26 августа, когда "Кремень" сыграет в розыгрыше Кубка Украины. По мнению Головко, его ждут очень непростые три недели работы. Он планирует пополнить состав футболистами, а вот тренерский штаб не претерпит существенных изменений.

Это первый опыт специалиста во главе клубной команды, до этого он возглавлял сборные Украины разных возрастных групп. В частности U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20. Последним местом работы тренера была команда U-21, которую он покинул в 2018-м году.

В последнем матче сезона 2019/20 кременчугский клуб потерпел поражение в матче против "Металлиста 1925". "Кремень" занял 13 место, в их активе 27 пунктов.