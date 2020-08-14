Колишній наставник молодіжної збірної України Олександр Головко очолить першоліговий "Кремінь". Фахівець планує запросити у клуб досвідчених футболістів.

Про своє рішення фахівець розповів в ефірі Футбол NEWS.

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Кардинальні зміни у "Кремені"

Олександр Головко став головним тренером кременчуцького клубу 13 серпня. На який строк підписана угода з ексочільником молодіжної збірної України наразі невідомо.

Підкреслимо, що таким рішенням могло стати те, що у складі клубу грає син 48-річного Олександра Головка – Олександр-молодший.

48-річний Головко повернеться до тренерської роботи після дворічної перерви. До цього тренер був експертом на телеканалі "Футбол".

Перша гра для наставника на чолі клубу очікує вже 25-26 серпня, коли "Кремінь" зіграє у розіграші Кубка України. На думку Головка, на нього чекають дуже непрості три тижні роботи. Він планує поповнити склад новини футболістами, а от тренерський штаб не зазнає істотних змін.

Це перший досвід фахівця на чолі клубної команди, до цього він очолював збірні України різних вікових груп. Зокрема U-16, U-17, U-18, U-19 і U-20. Останнім місцем роботи тренера була команда U-21, яку він покинув у 2018-му році.

В останньому матчі сезону 2019/20 кременчуцький клуб зазнав поразки у матчі проти "Металіст 1925". "Кремінь" посів 13 місце, у їх активі 27 пунктів.