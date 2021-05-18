Дебютный гол в Швеции

Первый тайм между этими клубами завершился ничьей 1:1. После перерыва Марек Гамшик вывел хозяев вперед в счете. Великолепный удар удался опытнейшему футболисту Гетеборга.

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На 52-й минуте гости разрядили ситуацию после подачи с углового. Но мяч на грани штрафной подхватил Гамшик и удар с лету пробил прямо в девятку ворот. Голкипер не имел шансов после такой пушки от словацкого полузащитника. Для футболиста этот гол стал первым в футболке шведской команды.

Гамшик перешел в Гетеборг 8 мая 2021 года. После трансфера игрок уже успел принять участие в 6 матчах, в которых отметился голом и отдал один ассист. Его соглашение со шведами рассчитано только до конца августа 2021 года.

Однако сохранить победу хозяевам не удалось. На 65-й минуте гости сравняли цифры на табло и установили окончательный счет встречи – 2:2, боевая ничья.

После ничьей Гетерборг за 7 туров набрал всего 8 очков и идет на 10 месте в турнирной таблице.

Видео гола Гамшика