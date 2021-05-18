Дебютний гол у Швеції
Перший тайм між цими клубами завершився нічиєю 1:1. По перерві Марек Гамшик вивів господарів вперед у рахунку. Чудовий удар вдався найдосвідченішому футболісту Гетеборга.
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На 52-й хвилині гості розрядили ситуацію після подачі з кутового. Але м'яч на межі штрафного підхопив Гамшик та удар з льоту пробив прямо у дев'ятку воріт. Голкіпер не мав шансів після такої гармати від словацького півзахисника. Для футболіста цей гол став першим у футболці шведської команди.
- Гамшик перейшов у Гетеборг 8 травня 2021 року. Після трансферу гравець вже встиг взяти участь у 6 матчах, у яких відзначився голом та віддав один асист. Його угода зі шведами розрахована лише до кінця серпня 2021 року.
Однак зберегти перемогу господарям не вдалось. На 65-й хвилині гості зрівняли цифри на табло та встановили остаточний рахунок зустрічі – 2:2 бойова мирова.
Відео голу Гамшика