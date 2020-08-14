Екслідер "Челсі" Вілліан офіційно перебрався у "Арсенал"
Колишній лідер "Челсі" Вілліан офіційно продовжить кар'єру у "Арсеналі". Протягом трьох сезонів бразилець буде захищати кольори лондонців.
32-річний бразильський вінгер Вілліан перейшов у склад лондонців у статусі вільного агента. Про трансфер футболіста повідомляє офіційний сайт клубу.
Читайте також: "Арсенал" націлився на Матвієнка: скаути переглядали українця на грі з "Вольфсбургом"
Орієнтовна вартість футболіста складає 22,5 мільйони євро. Головний наставник "канонірів" Мікаель Артети сказав, що дуже хотів бачити Вілліана у своїй команді. Йому подобається у футболісту те, що він сміливо бере гру на себе та може здобути потрібний результат для команди.
Кар'єра Вілліана
- Першим клубом бразильця став "Корінтіанс".
- З 2007/13 року Вілліан виступав за донецький "Шахтар". У складі "гірників" півзахисник чотири рази ставав чемпіоном України у сезонах, тричі ставав володарем Кубка України. Вілліан є володарем Суперкубка України і володарем Кубка УЄФА. У чемпіонаті України Вілліан зіграв у 140 матчах і забив 20 голів у Кубку України у 24 матчах, в яких забив 6 м'ячів, також зіграв в 1 грі молодіжного чемпіонату України.
- З України бразилець перебрався в "Анжі". З літа 2013 року Вілліан захищав кольори лондонського "Челсі". За підсумками 2016 року бразилець був визнаний гравцем року в "Челсі".
- Минулого сезону бразилець провів за "синіх" 47 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 9 результативних передач.
- В активі Вілліана 69 матчів у складі збірної Бразилії, де він забив 9 м'ячів.