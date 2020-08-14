Колишній лідер "Челсі" Вілліан офіційно продовжить кар'єру у "Арсеналі". Протягом трьох сезонів бразилець буде захищати кольори лондонців.

32-річний бразильський вінгер Вілліан перейшов у склад лондонців у статусі вільного агента. Про трансфер футболіста повідомляє офіційний сайт клубу.

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Орієнтовна вартість футболіста складає 22,5 мільйони євро. Головний наставник "канонірів" Мікаель Артети сказав, що дуже хотів бачити Вілліана у своїй команді. Йому подобається у футболісту те, що він сміливо бере гру на себе та може здобути потрібний результат для команди.

Brazil international @WillianBorges88 has signed a three-year deal to join us ahead of the 2020/21 season — Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020

Кар'єра Вілліана