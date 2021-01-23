Украинский 26-летний защитник Александр Мигунов покинул брестский Рух и подписал контракт с представителем ФНЛ Чайкой.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на 1,5 года.

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К слову. Чайка после 26-ти туров занимает в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона 13 ступень – от первого места ее отделяет 25 очков.

Что известно о Мигунове

Мигунов – воспитанник Днепра, в котором и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2015-го по 2017 год принадлежал донецкому Шахтеру, однако преимущественно выступал в аренде (в Мариуполе и Олимпике).

Также успел поиграть в СК Днепр-1, Колосе и карагандинском Шахтере. Последним клубом Александра стал Брестский Рух, который он покинул по окончании сезона. В прошлом сезоне Мигунов принял участие в 29 официальных поединках, отметившись одним голом и четырьмя голевыми передачами.

В составе молодежной сборной Украины провел 11 матчей, один – с капитанской повязкой.