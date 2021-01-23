Экс-капитан сборной Украины Мигунов перешел в российский клуб
Украинский 26-летний защитник Александр Мигунов покинул брестский Рух и подписал контракт с представителем ФНЛ Чайкой.
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на 1,5 года.
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Что известно о Мигунове
Мигунов – воспитанник Днепра, в котором и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2015-го по 2017 год принадлежал донецкому Шахтеру, однако преимущественно выступал в аренде (в Мариуполе и Олимпике).
Также успел поиграть в СК Днепр-1, Колосе и карагандинском Шахтере. Последним клубом Александра стал Брестский Рух, который он покинул по окончании сезона. В прошлом сезоне Мигунов принял участие в 29 официальных поединках, отметившись одним голом и четырьмя голевыми передачами.
В составе молодежной сборной Украины провел 11 матчей, один – с капитанской повязкой.
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