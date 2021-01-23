Український 26-річний захисник Олександр Мігунов покинув брестський Рух і підписав контракт з представником ФНЛ Чайкою.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Угода з 26-річним українцем розрахована на 1,5 року.

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До слова. Чайка після 26-ти турів посідає у турнірній таблиці другого за силою російського дивізіону 13 сходинку – від першого місця її відділяє 25 очок.

Що відомо про Мігунова

Мігунов – вихованець Дніпра, в якому й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2015-го по 2017 рік належав донецькому Шахтарю, однак виступав переважно в орендах (в Маріуполі та Олімпіку).

Також встиг пограти в СК Дніпро-1, Колосі та карагандинському Шахтарі. Останнім клубом Олександра став брестський Рух, який він покинув після закінчення сезону. У минулому сезоні Мігунов взяв участь в 29 офіційних поєдинках, відзначившись одним голом і чотирма гольовими передачами.

У складі молодіжної збірної України провів 11 матчів, один – з капітанською пов'язкою.