Известный нападающий Владимир Малый, который выступал за донецкий Шахтер в 1979 – 1980 годах, попал в одесскую больницу с осложнениями после коронавируса.

Как сообщает "7 канал", у легенды одесского футбола диагностирована тяжелая двусторонняя пневмония.

По информации СМИ, у Владимира Викторовича и сильное загустение крови, возможен тромбоз.

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"Ежедневно на лечение нужно 1500 грн. Таких средств у семьи нет, и сколько еще продлится госпитализация – неизвестно. Если вы желаете помочь, перевести деньги можно на карту сына: 5167 8348 1336 0906 Малый Юрий Владимирович", – говорится в сообщении.

Что известно о Владимире Малом