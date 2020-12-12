Экс-игрок Шахтера попал в тяжелом состоянии в больницу из-за COVID-19
Известный нападающий Владимир Малый, который выступал за донецкий Шахтер в 1979 – 1980 годах, попал в одесскую больницу с осложнениями после коронавируса.
Как сообщает "7 канал", у легенды одесского футбола диагностирована тяжелая двусторонняя пневмония.
По информации СМИ, у Владимира Викторовича и сильное загустение крови, возможен тромбоз.
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"Ежедневно на лечение нужно 1500 грн. Таких средств у семьи нет, и сколько еще продлится госпитализация – неизвестно. Если вы желаете помочь, перевести деньги можно на карту сына: 5167 8348 1336 0906 Малый Юрий Владимирович", – говорится в сообщении.
Что известно о Владимире Малом
- Владимир Малый является легендой одесского футбола. В свое время с одесским СКА выигрывал чемпионат СССР среди команд мастеров второй лиги 1977 года.
- С 1981 по 1986 годы провел за клуб 215 матчей, в которых забил 58 голов.
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