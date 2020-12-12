Відомий нападник Володимир Малий, який виступав за донецький Шахтар у 1979-1980 роках, потрапив в одеську лікарню з ускладненнями після коронавірусу.

Як повідомляє "7 канал", у легенди одеського футболу діагностована важка двостороння пневмонія.

За інформацією ЗМІ, у Володимира Вікторовича і сильне загусання крові, можливий тромбоз.

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"Щодня на лікування потрібно 1500 грн. Таких коштів у сім'ї немає і скільки ще триватиме госпіталізація – невідомо. Якщо ви бажаєте допомогти, перевести гроші можна на карту сина: 5167 8348 1336 0906 Малий Юрій Володимирович", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про Володимира Малого