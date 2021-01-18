У команды Второй лиги может открыться второе дыхание – финалисту Кубка Украины 1995/96, винницкой Ниве, обещают новый источник финансирования.

В организации смены источника финансирования заинтересован один из бывших игроков Шахтера и сборной Украины. Об этом сообщает Meta Ratings.

Смотрите также Стаховского на Australian Open отправили на жесткий карантин без права тренироваться 14 дней

Сейчас идет процесс изучения положения дел в клубе, вопросов инфраструктуры, отношения местных властей и других аспектов.

После первого круга Второй лиги группы А Нива занимает предпоследнее, 12 место в турнирной таблице. Команда опережает только Карпаты, на два очка. Винницкая команда одержала две победы при девяти поражениях.

Винницкая Нива переживает не лучшие времена. Клуб находится в устоях турнирной таблицы своей группы во второй лиге, из-за непростой финансовой ситуации команду покинул президент Вадим Кудияров, а перед футболистами есть задолженность по зарплате.