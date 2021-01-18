У команди Другої ліги може відкритись друге дихання – фіналісту Кубка України 1995/96, вінницькій Ниві, обіцяють нове джерело фінансування.

В організації зміни джерела фінансування зацікавлений один з колишніх гравців Шахтаря і збірної України. Про це повідомляє Meta Ratings.

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Зараз йде процес вивчення стану справ в клубі, питань інфраструктури, ставлення місцевої влади та інших аспектів.

Після першого кола Другої ліги групи А Нива займає передостаннє, 12 місце в турнірній таблиці. Команда випереджає тільки Карпати, на два очки. Вінницька команда здобула дві перемоги при дев'яти поразках.

Вінницька Нива переживає не найкращі часи. Клуб перебуває у підвалинах турнірної таблиці своєї групи у Другій лізі, через непросту фінансову ситуацію команду покинув президент Вадим Кудіяров, а перед футболістами є заборгованість по зарплаті.