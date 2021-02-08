Защитник московского Динамо Иван Ордец, ранее выступавший за Шахтер, вспомнил реакцию украинских болельщиков на его трансфер в чемпионат России.

В интервью Ордец также добавил, что футболисты из России и Украины спокойно общаются друг с другом.

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Давление чувствовал, когда 9-10 матчей после перехода вообще не играл. Вот тогда люди писали в интернете разные гадости. Не буду пересказывать содержание, но неприятно было читать. Я продолжал усердно работать, ждал своего шанса, и новый тренер мне его дал. Как только начал играть, поток негатива схлынул. Первые месяца четыре резкие комментарии писали – теперь прошло,

– заявил Ордец.

Игрок добавил, что хотел бы снова выступать за национальную сборную Украины.

"Не буду скрывать, я очень скучаю по сборной. Мне не надо ничего объяснять, я все прекрасно понимаю. Со своей стороны могу только играть, показывать качественный футбол. А как сверху решат, так и будет", – сказал Иван.

Что известно о переходе Ордеца