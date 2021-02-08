Захисник московського Динамо Іван Ордець, який раніше виступав за Шахтар, пригадав реакцію українських вболівальників на його трансфер до чемпіонату Росії.

В інтерв'ю Ордець також додав, що футболіст з Росії та України спокійно спілкуються один з одним.

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Тиск відчував, коли 9-10 матчів після переходу взагалі не грав. Ось тоді люди писали в інтернеті різну гидоту. Не буду переказувати зміст, але неприємно було читати. Я продовжував старанно працювати, чекав свого шансу, і новий тренер мені його дав. як тільки почав грати, потік негативу схлинув. Перші місяці чотири різкі коментарі писали – тепер пройшло,

– заявив Ордець.

Гравець додав, що хотів би знову виступати за національну збірну України.

"Не буду приховувати, я дуже сумую за збірною. Мені не треба нічого пояснювати, я все прекрасно розумію. Зі свого боку можу тільки грати, показувати якісний футбол. А як зверху вирішать, так і буде", – сказав Іван.

Що відомо про перехід Ордеця