Колишній захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Іван Ордець забив переможний гол за московське "Динамо". Його гол став першим та єдиним у зустрічі.

Московське "Динамо" зустрічалось проти "Ахмата" у восьмому турі чемпіонату Росії, інформує 24 канал.

Варто прочитати: Українець допоміг "Леху" здобути перемогу на останній хвилині матчу: відео

Вирішальний кутовий

Головним фаворитом цього протистояння була команда українця, але суперник показав "зуби" та майже завершив матч у нічию.

Здавалось, що у поєдинку команди так і не зуміють забити гол, але інакше думав український захисник "Динамо". На 90+1 хвилині Ордець виявився найспритнішим у штрафному майданчику суперника та вистрибнув найвище на подачу з кутового, пробивши прямо у ворота – 1:0.

Цей гол став першим та вирішальним у зустрічі.

Після перемоги команда українця перебуває на 6 сходинці таблиці, набравши 14 очок, а їх суперник "Ахмат" розташовується на 10 місці, у їх активі 10 набраних пунктів.

Іван Ордець відомий за виступами у "Іллічівці" та "Шахтарі". З 2015 року став гравцем основи "гірників".

У червні 2019 року перейшов до московського "Динамо". З російським клубом підписав контракт на 3 роки.

З 2007 року залучався до збірних України усіх вікових категорій. У травні 2014 року дебютував за головну команду країни.

Динамо – Ахмат відеоогляд матчу