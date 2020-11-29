В субботу, 28 ноября, "Анортосис" сыграл домашний поединок с клубом "Энозис Неон Паралимни" в рамках 12-го тура чемпионата Кипра. 32-летний защитник хозяев Евгений Селин отметился дебютным голом в новом сезоне.

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селин помог команде одержать уверенную победу над "Паралимни" 4:2. Свой гол украинец забил за две минуты до конца основного времени матча, пишет 24 канал.

Стоящее Асист Филиппова не помог "Сент-Трюйдену" удержать важную победу в Бельгии: видео

Дебютный гол

Этот гол стал дебютным в сезоне за "Анортосис" в новом сезоне. На 88-й минуте центральный защитник из Украины поставил грубую точку во встрече – 4:2. После победы команда украинца еще больше закрепила свою позицию в таблице. "Анортосис" лидирует в чемпионате Кипра, в их активе 26 очков. Ближайший конкурент "Аполлон" уступает тремя пунктами.

В этом сезоне Селин сыграл за свой клуб 10 матчей, где забил один гол. Защитник пополнил состав "Анортосиса" летом прошлого года, куда перешел из венгерского МТК. В своем первом сезоне в клубе занял с командой второе место в чемпионате, уступив “Омонии” лишь по дополнительным показателям.

Что известно о Евгении Селине