Ексгравець збірної України вперше забив за лідера чемпіонату Кіпру у новому сезоні
У суботу, 28 листопада, "Анортосіс" зіграв домашній поєдинок з "клубом "Енозіс Неон Паралімні" у рамках 12-го туру чемпіонату Кіпру. 32-річний захисник господарів Євген Селін відзначився дебютним голом у новому сезоні.
Колишній футболіст збірної України Євген Селін допоміг команді здобути впевнену перемогу над "Паралімні" 4:2. Свій гол українець забив за дві хвилини до кінця основного часу матчу, пише 24 канал.
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Дебютний гол
Цей гол став дебютним у сезоні за "Анортосіс" у новому сезоні. На 88-й хвилині центральний оборонець з України поставив грубу крапку у зустрічі – 4:2. Після звитяги команда українця ще більше закріпила свою позицію у таблиці. "Анортосіс" лідирує у чемпіонаті Кіпру, у їх активі 26 очок. Найближчий конкурент "Аполлон" поступається трьома пунктами.
У цьому сезоні Селін зіграв за свій клуб 10 матчів, де забив один гол. Захисник поповнив склад "Анортосіса" влітку минулого року, куди перейшов з угорського МТК. У своєму першому сезоні в клубі посів з командою друге місце у чемпіонаті, поступившись “Омонії” лише за додатковими показниками.
Що відомо про Євгена Селіна
- Вихованець "Сталі". Згодом перебрався у "Металіст". У сезоні 2009/10 почав виступати за "Ворсклу" на правах оренди.
- У 2013 році завдяки хорошій грі підписав довгостроковий контракт з "Динамо". Але не зумів закріпитись у складі киян.
- Взимку 2016 року на правах вільного агента офіційно став гравцем грецького "Астераса". А вже у сезоні 2018/19 грав за угорський МТК.
- У його кар'єрі є виступи за збірну України, за яку грав з 2011/14 роки.
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