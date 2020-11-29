У суботу, 28 листопада, "Анортосіс" зіграв домашній поєдинок з "клубом "Енозіс Неон Паралімні" у рамках 12-го туру чемпіонату Кіпру. 32-річний захисник господарів Євген Селін відзначився дебютним голом у новому сезоні.

Колишній футболіст збірної України Євген Селін допоміг команді здобути впевнену перемогу над "Паралімні" 4:2. Свій гол українець забив за дві хвилини до кінця основного часу матчу, пише 24 канал.

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Дебютний гол

Цей гол став дебютним у сезоні за "Анортосіс" у новому сезоні. На 88-й хвилині центральний оборонець з України поставив грубу крапку у зустрічі – 4:2. Після звитяги команда українця ще більше закріпила свою позицію у таблиці. "Анортосіс" лідирує у чемпіонаті Кіпру, у їх активі 26 очок. Найближчий конкурент "Аполлон" поступається трьома пунктами.

У цьому сезоні Селін зіграв за свій клуб 10 матчів, де забив один гол. Захисник поповнив склад "Анортосіса" влітку минулого року, куди перейшов з угорського МТК. У своєму першому сезоні в клубі посів з командою друге місце у чемпіонаті, поступившись “Омонії” лише за додатковими показниками.

Що відомо про Євгена Селіна