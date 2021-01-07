Украинский футболист Динамо-Брест Александр Нойок может перебраться в самарские Крылья Советов.

В интервью "Матч ТВ" главный тернер самарцев Игорь Осинькин заявил, что с украинским полузащитником брестского Динамо уже ведутся переговоры.

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"Нойок и Скавыш (форвард БАТЭ) есть в списках, с Нойком общались, но пока говорить о чем-то преждевременно. В Крыльях Советов сменился совет директоров – он в новом составе должен собраться после праздников, тогда будет понимание трансферных вопросов. Нам нужно усиление уже под Премьер-лигу", – сказал Осинькин.

Справка. Крылья Советов выступают в первенстве Футбольной национальной лиги – второго по силе дивизиона России. В турнирной таблице команда с 55 очками идет на втором месте, отставая на три пункта от лидера – Нижнего Новгорода.

Что известно о карьере Нойка

28-летний Нойок является воспитанником Шахтера, но за первую команду "горняков" не провел в УПЛ ни одного матча. Также выступал за Говерлу, Металлист и Металлург Донецк. Заграницей выступал за Динамо из Минска.

С 2007-го по 2013 год сыграл за сборные Украины разных возрастных групп 75 матчей, в которых забил 7 голов.