Колишній капітан молодіжної збірної України Олександр Нойок може стати громадянином сусідньої держави.

У 28-річного ексгравця Динамо Брест найближчим часом може з'явиться білоруський паспорт, повідомляє телеграм-канал "Родны футбол. Футбол Беларусi".

Дещо раніше Ексфутболіст збірної України може продовжити кар'єру в Росії

Ймовірно, це робиться для того, щоб гравець не вважався легіонером в чемпіонаті Росії, адже Нойок стане гравцем російського Оренбурга.

Команда виступає у Другій лізі чемпіонату Росії (ФНЛ). Її тренує Марцел Лічка, який вже тренував футболіста в Динамо-Брест і приводив його до перемоги в чемпіонаті.

Що відомо про кар'єру Нойка

28-річний Нойок є вихованцем Шахтаря, але за першу команду "гірників" не провів і матчу в УПЛ. Також виступав за Говерлу, Металіст і Металург Донецьк. За кордоном також виступав за Динамо з Мінська.

З 2007-го по 2013 рік зіграв за збірні України різних вікових груп 75 матчів, в яких забив 7 голів.