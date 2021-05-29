Экс-игрок сборной Украины Селин продолжит карьеру в Металле

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Селин подпишет контракт с Металлом. Детали договора 33-летнего левого защитника с харьковским клубом пока остаются неизвестными.

33-летний футболист последние два года выступал в Анортосисе, в составе которого забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 32 встречах. На прошлой неделе он покинул кипрский клуб и находится в поиске новой команды.

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Что известно о карьере Селина

Футболист защищал цвета Ворсклы, Астераса, Платаниаса, МТК Будапешта и Динамо. В его активе также 23 поединка в составе харьковского Металлиста, который стремятся возродить на базе Металла.

Селин является победителем Кубка Украины в сезоне 2013/2014. А также он бронзовый призер чемпионата Украины сезона 2012/2013.

Евгений участвовал в Евро-2012 и был основным защитником в составе сборной Украины. Всего за национальную команду страны он сыграл 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.