33-летний футболист последние два года выступал в Анортосисе, в составе которого забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 32 встречах. На прошлой неделе он покинул кипрский клуб и находится в поиске новой команды.

Смотрите также Первый титул для МанСити или триумф Челси: кто победит в финале Лиги чемпионов

К слову. Недавно Металл подписал опытного экс-вратаря Шахтера и Динамо Александра Рыбку.

Что известно о карьере Селина