33-річний футболіст останні два роки виступав у Анортосісі, у складі якого забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу у 32 зустрічах. Минулого тижня він покинув кіпрський клуб і перебуває у пошуку нової команди.

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До слова. Нещодавно Метал підписав досвідченого ексворотаря Шахтаря й Динамо Олександра Рибку.

Що відомо про кар'єру Селіна