Бывший полузащитник "Днепра" и "Металлиста" Александр Рыкун вошел в тренерский штаб второлигового "Металла". Экс-футболист будет отвечать за селекцию.

О новом вызове в карьере Рыкуна сообщает Sportarena. Кроме Рыкуна в тренерский штаб команды войдут также Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.

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Новый вызов для Рыкуна

В 2010 году Рыкун перешел в полтавскую "Ворсклу", но там не заиграл и в том же году принял решение закончить карьеру. После того времени футболист проводил время с семьей и хотел ненадолго отдохнуть от футбольной жизни.

А вот Сергей Пилипчук, который ранее выступал за харьковский "Металлист", луцкую "Волынь", любительский клуб "Волчанск" и сейчас работает тренером академии "Металлиста 1925", не входил в интересы "Металла". Сам тренер-новичок уже тоже опроверг эту информацию.

Добавим, что "Металл" в новом сезоне сыграет в третьей по силе лиге Украины. Александр Кучер станет главным тренером команды и будет одновременно помогать команде на поле. За клуб будут выступать такие известные футболисты как Руслан Фомин и Сергей Давыдов.

Домашние матчи "Металл" планирует проводить на стадионе "Гелиос Арена" (другое название – "Новая Бавария") в Харькове.

Вице-президент "Динамо" Евгений Красников – конечный бенефициар клуба. Уставный капитал – 250 тысяч гривен.

Новый проект имеет амбициозный план – за 2 сезона поднять команду в УПЛ.