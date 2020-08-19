Колишній півзахисник "Дніпра" та "Металіста" Олександр Рикун увійшов у тренерський штаб друголігового "Металу". Ексфутболіст відповідатиме за селекцію.

Про новий виклик у кар'єрі Рикуна повідомляє Sportarena. Окрім Рикуна до тренерського штабу команди увійдуть також Юрій Ушмаєв, Олександр Призетко і Андрій Дикань.

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Новий виклик для Рикуна

У 2010 році Рикун перейшов у полтавську "Ворсклу", але там не заграв і в тому ж році прийняв рішення закінчити кар'єру. Після того часу футболіст проводив час із сім'єю та хотів ненадовго відпочити від футбольного життя.

А от Сергій Пилипчук, який раніше виступав за харківський "Металіст", луцьку "Волинь", аматорський клуб "Вовчанськ" і зараз працює тренером академії "Металіста 1925", не входив до інтересів "Металу". Сам тренер-початківець вже теж спростував цю інформацію.

Додамо, що "Метал" в новому сезоні зіграє у третій за силою лізі України. Олександр Кучер стане головним тренером команди та буде водночас допомагати команді на полі. За клуб виступатимуть такі відомі футболісти як Руслан Фомін та Сергій Давидов.

Домашні матчі "Метал" планує проводити на стадіоні "Геліос Арена" (інша назва – "Нова Баварія") в Харкові.

Віцепрезидент "Динамо" Євген Красніков – кінцевий бенефіціар клубу. Статутний капітал – 250 тисяч гривень.

Новий проєкт має амбіційний план – за 2 сезони підняти команду до УПЛ.