Экс-игрок сборной Украины оценил готовность Николенко к игре в АПЛ
Источник:Meta-ratings.com.ua
Бывший форвард национальной сборной Украины по футболу Иван Гецко поделился мнением о скором переходе 22-летнего украинского левого защитника киевского Динамо Виталия Миколенко в английский Эвертон.
Для Гецко интерес известного клуба АПЛ к молодому игроку Динамо стал неожиданностью. Тем более, за такие большие деньги, как для флангового защитника.
К слову Миколенко подпишет 5-летний контракт с Эвертоном, - СМИ
Выдержит ли Миколенко испытание сильнейшей мировой футбольной лигой? Физически да, а если Виталий почувствует и доверие в Эвертоне к своей персоне, то и по игровым качествам к нему не будет вопросов. Хотя, пока сложно сказать, на какой позиции Миколенко собираются использовать в Эвертоне. Я все же склоняюсь к тому, что он принесет больше пользы на месте левого полузащитника,
– сказал он.
Что известно о Миколенко
- 22-летний левый защитник уже находится в Великобритании. Как ранее сообщал итальянский инсайдер Фабрицио Романо, Эвертон заплатит Динамо за трансфер футболиста 21 – 23 миллиона евро.
- Миколенко – воспитанник Динамо, который благодаря удачной игре закрепил за собой место в основе и получил вызов в сборной Украины.
- В сезоне-2021/2022 Виталий отыграл в бело-синей футболке 21 матч, в которых совершил 3 ассиста. Футболист обороны помог киевлянам завершить первую часть сезона на втором месте в таблице УПЛ.