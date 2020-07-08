Экс-игрок сборной Украины неожиданно будет выступать за любительскую команду
Украинский нападающий Александр Ковпак продолжит карьеру в черкасском "ЛНЗ-Лебедин", который играет на любительском уровне. Звездный новобранец сможет дебютировать за клуб уже в ближайшие выходные.
О трансфере игрока, сообщил официальный сайт любительского "ЛНЗ-Лебедин".
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Любительский уровень
В декабре Ковпак присоединился к второлиговому "Полесью", но из-за досрочного завершения чемпионата он не сыграл за житомирцев ни одного матча.
Сейчас же 37-летний форвард уже тренируется с новыми партнерами, он стал девятым новичком клуба в это межсезонье.
Сейчас команда из Черкасской области играет в чемпионате Украины среди аматоров и занимает второе место в своей группе из 12 команд.
Колпак может дебютировать за новую команду уже 11 июля в матче против черниговского "Авангарда" в рамках любительского чемпионата Украины.
Что известно об Александре Ковпаке
- Футболист защищал цвета "Черкасс", "Таврии", киевского "Арсенала", "Севастополя", "Ворсклы", "Полтавы" и "Десны", "Черноморца"
- В сезоне 2008/09 нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 17 мячей за "Таврию".
- В 2013 году Ковпак сыграл 3 матча в составе сборной Украины. В январе 2019 года его контракт с черниговским клубом был расторгнут по согласию сторон.
- Обладатель Кубка Украины 2010 года в составе "Таврии".
- В течение 22009/10 лет попадал в списки 33-х лучших футболистов сезона в Украине.