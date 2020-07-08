Ексгравець збірної України несподівано виступатиме за аматорську команду
Український нападник Олександр Ковпак продовжить кар'єру у черкаському "ЛНЗ-Лебедин", який грає на аматорському рівні. Зірковий новобранець зможе дебютувати за клуб вже у найближчі вихідні.
Про трансфер гравця повідомив офіційний сайт аматорського "ЛНЗ-Лебедин".
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Аматорський рівень
У грудні Ковпак приєднався до друголігового "Полісся", але через дострокове завершення чемпіонату не зіграв за житомирців жодного матчу.
Зараз же 37-річний форвард вже тренується з новими партнерами, він став дев'ятим новачком клубу в це міжсезоння.
Наразі команда з Черкаської області грає в чемпіонаті України серед аматорів і посідає друге місце у своїй групі з 12 команд.
Ковпак може дебютувати за нову команду вже 11 липня в матчі проти чернігівського "Авангарду" в рамках аматорського чемпіонату України.
Що відомо про Олександра Ковпака
- Футболіст захищав кольори "Черкас", "Таврії", київського "Арсеналу", "Севастополя", "Ворскли", "Полтави" та "Десни", "Чорноморця"
- У сезоні 2008/09 нападник став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 17 м'ячів за "Таврію".
- У 2013 році Ковпак зіграв 3 матчі в складі збірної України. У січні 2019 року його контракт з чернігівським клубом було розірвано за згодою сторін.
- Володар Кубка України 2010 року у складі "Таврії".
- Протягом 22009/10 років потрапляв у списки 33-х найкращих футболістів сезону в Україні.