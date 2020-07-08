Український нападник Олександр Ковпак продовжить кар'єру у черкаському "ЛНЗ-Лебедин", який грає на аматорському рівні. Зірковий новобранець зможе дебютувати за клуб вже у найближчі вихідні.

Про трансфер гравця повідомив офіційний сайт аматорського "ЛНЗ-Лебедин".

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Аматорський рівень

У грудні Ковпак приєднався до друголігового "Полісся", але через дострокове завершення чемпіонату не зіграв за житомирців жодного матчу.

Зараз же 37-річний форвард вже тренується з новими партнерами, він став дев'ятим новачком клубу в це міжсезоння.

Наразі команда з Черкаської області грає в чемпіонаті України серед аматорів і посідає друге місце у своїй групі з 12 команд.

Ковпак може дебютувати за нову команду вже 11 липня в матчі проти чернігівського "Авангарду" в рамках аматорського чемпіонату України.

Що відомо про Олександра Ковпака