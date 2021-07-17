Экс-игрок сборной России предложил объединить российский и украинский чемпионаты по футболу
Источник:Чемпионат
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин нашел выход, как повысить класс российского чемпионата. Экс-футболист предложил объединить в одном чемпионате клубы из России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Украины.
Нереальные решения экс-футболиста
Андрей Аршавин, который сейчас работает директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Зенита, имеет вариант, как повысить конкуренцию в российском чемпионате. Бывший футболист не против видеть украинские клубы во главе с Шахтером и Динамо в объединенном чемпионате.
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Он видит только один выход – объединение чемпионате Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Такой шаг расширит географию футбольной аудитории: "Два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим Арсеналом, ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ. За сколько команд берем? За две. А из России оставляем 12".
Лучший вариант – объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проэктам, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ,
– сказал Аршавин.
- Аршавин известен своими выступлениями в Зените, лондонском Арсенале, Кубани и казахстанском Кайрате. Наиболее известный из них клуб с АПЛ.
- За свою футбольную карьеру провел 627 матчей, в которых наколотил 139 голов и отдал 186 ассистов.
- Оттянутый нападающий завершил карьеру в январе 2019 года. Последним клубом экс-футболиста был Кайрат.