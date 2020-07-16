Эстонский "Нымме", где играет три украинца, продолжает погоню за "Флорой", которая занимает первое место. Владислав Хомутов сумел огорчить голкипера соперников в 12 туре, а Андрей Маркович вообще попал в символическую сборную тура.

В рамках 12 тура чемпионата Эстонии "Нымме" встречался с "Калевом", пишет 24 канал. В составе хозяев вышли сразу три украинца – защитники Иван Лобай и Андрей Маркович, а также хавбек Владислав Хомутов. 21-летний защитник Владислав Веремеев не попал в заявку на поединок.

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Украинский "мотор" команды

Для команды украинца нужна была только победа. Судьба матча решилась еще в первом тайме, когда хозяева сумели дважды огорчить голкипера соперника.

На 45-й минуте голом отметился Владислав Хомутов, который установил окончательный счет. Он удачно оторвался от соперника и замкнул ногой подачу с углового.

По итогам тура Андрей Маркович попал в символическую сборную чемпионата.

25-летний защитник является воспитанником львовских "Карпат". В Эстонию он перебрался в 2018 году. Сначала Маркович выступал в эстонском клубе на правах аренды, но потом заключил с клубом полноценный контракт.

Владислав Хомутов перешел в "Нымме" летом 2019 года. В этом сезоне 22-летний хавбек провел 11 матчей, отметившись шестью голами.

После победы "Нымме" остается на втором месте с 25 очками, уступая "Флоре" шестью пунктами.

Обзор матча Нымме – Калев