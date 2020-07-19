Український нападник "Левадії" Юрій Коломоєць відзначився черговим голом у чемпіонаті Естонії. Він зрівняв рахунок у матчі, але його команді не вдалось уникнути поразки.

У рамках 13 туру чемпіонату Естонії "Левадія" Коломойця зустрілась із "Флорою", повідомляє 24 канал.

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Результативний удар українця

Гості на 25-й хвилині відкрили рахунок. Гол у активі Саппінена – 0:1. Але вже наприкінці першої 45-хвилинки українець зрівняв рахунок. "Левадія" провела стрімку контратаку, де Коломоєць отримав м'яч та у межах штрафного майданчика потужно пробив у кут воріт – 1:1.

Здавалось, що матч так і завершиться нічиєю, але гості думали інакше. Наприкінці другого тайму 19-річний нападник "Флори" Лепік оформив дубль та поставив гідну крапку у матчі – 1:3.

Весь матч за "Левадію" провів український центрбек Зураб Очігава. Захисник Олександр Сафронов залишився на лавці запасних.

Огляд матчу Левадія – Флора

У минулому турі чемпіонату Естонії Коломоєць відзначився голом і асистом в матчі з "Легіоном" (4:0). Всього в цьому сезоні українець тричі засмучував голкіперів і віддав чотири результативних передачі в 11 поєдинках за "Левадію".

"Левадія" розташовується на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Естонії. Наступний матч команда зіграє 25 липня на виїзді проти "Пайде".

"Флора" далі очолює таблицю, у її активі 34 набраних пункти.