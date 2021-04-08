Трагедия произошла в городе Рок-Хилл в американском штате Южная Каролина. Личность преступника раскрыли источники следствия.

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Инцидент произошел в жилом доме. Погибшими являются 70-летний врач, его жена, двое их внуков – 9-летняя девочка и 5-летний мальчик, а также работник, который в тот момент находился в доме. Также известно о ранении шестого человека, которого госпитализировали.

Убийцей является бывший игрок NFL Филипп Адамс. После стрельбы он покончил с собой в доме недалеко от того места, где были обнаружены жертвы.

Что известно об убийце