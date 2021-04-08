Трагедия произошла в городе Рок-Хилл в американском штате Южная Каролина. Личность преступника раскрыли источники следствия.
Подробнее В США расстреляли известного врача: всего погибло 5 человек, в том числе дети
Инцидент произошел в жилом доме. Погибшими являются 70-летний врач, его жена, двое их внуков – 9-летняя девочка и 5-летний мальчик, а также работник, который в тот момент находился в доме. Также известно о ранении шестого человека, которого госпитализировали.
Убийцей является бывший игрок NFL Филипп Адамс. После стрельбы он покончил с собой в доме недалеко от того места, где были обнаружены жертвы.
Что известно об убийце
- Филипп Адамс – американский профессиональный футбольный игрок, который играл в Национальной футбольной лиге (NFL). Он играл в американский футбол за команду South Carolina State Bulldogs и был выбран в седьмом раунде драфта НФЛ 2010 года командой San Francisco 49ers.
- Он также играл за New England Patriots, Oakland Raiders, Seattle Seahawks и New York Jets.