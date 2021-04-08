Трагедія сталася в місті Рок-Хілл в американському штаті Південна Кароліна. Особу злочинця розкрили джерела слідства.
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Інцидент стався в житловому будинку. Загиблими є 70-річний лікар, його дружина, двоє їхніх онуків – 9-річна дівчинка і 5-річний хлопчик, а також працівник, який в той момент перебував у будинку. Також відомо про поранення шостої людини, яку госпіталізували.
Вбивцею є колишній гравець NFL Філіп Адамс. Після стрілянини він наклав на себе руки в будинку недалеко від того місця, де були виявлені жертви.
Що відомо про вбивцю
- Філіп Адамс – американський професійний футбольний гравець, який грав у Національної футбольній лізі (NFL). Він грав в американський футбол за команду South Carolina State Bulldogs і був обраний в сьомому раунді драфта НФЛ 2010 року командою San Francisco 49ers.
- Він також грав за New England Patriots, Oakland Raiders, Seattle Seahawks і New York Jets.