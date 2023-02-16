Воспитанник Львова подписал контракт с итальянским грандом

Украинский полузащитник Максим Лехив стал игроком римского Лацио. Юный футболист будет выступать за юношескую команду "орлов".

Полномасштабная военная агрессия России повлекла за собой массовый отток юных футбольных талантов из Украины. Среди них оказался воспитанник академии Львова Максим Лехив.

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Украинский хавбек играет за Лацио

По словам Максима, он вместе с родными мигрировал в Италию после начала вторжения российских захватчиков. На Апеннинах 16-летний футболист решил попробовать свои силы в римском Лацио.

Хавбек успешно прошел отбор и в итоге подписал контракт с "орлами". В сезоне 2022/23 Максим выступает в юношеской лиге среди команд возрастом до 17 лет.

Видео Максима Лехива в Лацио

Юноша играет на позиции центрального полузащитника. В текущем сезоне он отыграл 11 матчей. В чемпионате среди команд U17 "орлы" занимают первое место в турнирной таблице.