Повномасштабна військова агресія Росії спричинила масовий відтік юних футбольних талантів з України. Серед них опинився вихованець академії Львова Максим Лехів.

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Український хавбек грає за Лаціо

За словами Максима, він разом з рідними мігрував до Італії після початку вторгнення російських загарбників. На Апеннінах 16-річний футболіст вирішив спробувати свої сили у римському Лаціо.

Хавбек успішно пройшов відбір і в підсумку підписав контракт з "орлами". У сезоні 2022/23 Максим виступає у юнацькій лізі серед команд віком до 17 років.

Відео Максима Лехіва у Лаціо

Юнак грає на позиції центрального півзахисника. У поточному сезоні він відіграв 11 матчів. У чемпіонаті серед команд U17 "орли" займають першу сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що один з тренерів Лехіва у академії Львова загинув на війні. Дмитро Фіалка працював з малечею Львова до вторгнення росіян.