Полномасштабная военная агрессия России повлекла за собой массовый отток юных футбольных талантов из Украины. Среди них оказался воспитанник академии Львова Максим Лехив.

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Украинский хавбек играет за Лацио

По словам Максима, он вместе с родными мигрировал в Италию после начала вторжения российских захватчиков. На Апеннинах 16-летний футболист решил попробовать свои силы в римском Лацио.

Хавбек успешно прошел отбор и в итоге подписал контракт с "орлами". В сезоне 2022/23 Максим выступает в юношеской лиге среди команд возрастом до 17 лет.

Видео Максима Лехива в Лацио

Юноша играет на позиции центрального полузащитника. В текущем сезоне он отыграл 11 матчей. В чемпионате среди команд U17 "орлы" занимают первое место в турнирной таблице.

Напомним, что один из тренеров Лехива в академии Львова погиб на войне. Дмитрий Фиалка работал с детьми Львова до вторжения россиян.